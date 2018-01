Vermist: de president

Ⓒ BERSA/TV4

Scandinavische acteurs wisselen nogal eens stuivertje in series als The Killing, The Bridge of Borgen. De makers van Modus besloten voor het nieuwe seizoen in een compleet andere vijver te vissen. Zo maakt de inmiddels 61-jarige actrice Kim Cattrall, de notoire mannenverslindster Samantha Jones uit Sex and the City, in de Zweedse misdaadserie haar opwachting als president van Amerika.