Holland Casino zet in op online gokken

Holland Casino-directeur Erwin van Lambaart zet vol in op digitaal spelen. De online gokmarkt gaat op 1 juli 2021 open. Ⓒ ANP

Amsterdam - Holland Casino blijft in overheidshanden en voorzitter Erwin van Lambaart tekende vorige week voor een tweede termijn. Alle tijd dus om de pijlen te richten op de online markt, die opengaat. Het casino zet vol in op digitaal spelen. „Maar dat betekent ook dat de beleving in de casino’s omhoog moet.”