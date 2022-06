Premium Het beste van De Telegraaf

Russen forceren doorbraak en naderen laatste stad in Loehansk: ’De vijand is omsingeld’

Oekraïense tanks in het oosten van de Donbas. Ⓒ AFP

Amsterdam - De Russen hebben al hun militaire macht ingezet om de provincie Loehansk in te nemen en zeggen dit klusje binnenkort geklaard te hebben. Onder de industriestad Lisitsjansk hebben de veroveraars een doorbraak geforceerd. Daardoor hoeven zij geen gevreesde rivieroversteek uit te voeren richting de laatste stad in de provincie die nog in Oekraïense handen is. Militaire analisten zien het als een belangrijke doorbraak op het slagveld. Kan Oekraïne deze tegenslag nog te boven komen?