Agenten niet vervolgd voor vermeend racistische chats WhatsApp

De politie gaat de zaak wel intern verder onderzoeken. Daarbij kijkt de politie naar „de complete aard en omvang van de uitlatingen in de app en het handelen van de betrokken agenten in die periode.” De politie zal twee onafhankelijke commissies voorstellen wat er in haar ogen met de agenten zou moeten gebeuren en daarna beslist politiechef Fred Westerbeke. Maar volgens de politie zullen de agenten wel weer aan het werk gaan, omdat ze waarschijnlijk niet worden ontslagen.

De zaak kwam eind juni naar buiten. NRC onthulde dat de agenten in hun appgroep burgers uitmaakten voor „kankervolk”, „kutafrikanen” en „pauperallochtonen.” Dat deden ze vorig jaar na een mishandeling van een 15-jarige jongen door donkere tieners in Spijkenisse. De agenten werkten op het bureau aan het Marconiplein.

Het Openbaar Ministerie besloot daarom onderzoek te doen. De agenten zaten tijdens het onderzoek thuis.