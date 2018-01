Doodrijder tankstation weer bij zinnen

Eerder was hij te dronken om verhoord te worden. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, meldt het Nieuwsblad. De man is aangehouden wegens het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en het toebrengen van letsel, evenals het ’geïntoxiceerd’ en in beschonken toestand rijden.

De man verschijnt vrijdag 26 januari 2018 voor de raadkamer in Gent, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Het slachtoffer, een man uit Sleeuwijk, stond koffie te drinken met twee collega’s in de winkel van een Texaco-tankstation langs de E40, toen de Belgische bestuurder de zaak inreed. Een van de twee collega’s, een 44-jarige man, raakte zwaargewond. De ander, een man van 47 jaar, hield lichte verwondingen over aan de bizarre aanrijding.