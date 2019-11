Vrouw overlijdt na aanval van wilde zwijnen

Christine Rollins stapte ’s morgens uit haar auto in een landelijk gebied toen ze werd aangevallen. Volgens een politierapport was Rollins op weg naar een 84-jarige patiënt waar ze voor zorgde. De patiënt vond dat de vrouw laat was, ging in de tuin kijken en trof Rollins daar aan.

Brian Hawthorne, van Chambers County Police, stelt dat de vrouw meermaals is gebeten. Dat duidt volgens de agent op een aanval van meer dan één wild zwijn. Een lijkschouwer heeft geconstateerd dat de vrouw is doodgebloed.