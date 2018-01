’Twijfel over ex-moslim op Haagse PVV-lijst’

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De PVV in Den Haag heeft al weken geen contact meer met kandidaat-raadslid Mohamed Shaief Aziem, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. De ex-moslim zou om die reden van de ontwerp-kieslijst voor de raadsverkiezingen zijn gehaald. De vraag is of de man wel bestaat.