Premium Het beste van De Telegraaf

Tienermeisje (17) stapte weken geleden al het ziekenhuis binnen: ’Mijn baby ligt in een vijver’

Door Pieter Huyberechts, Theo Derkinderen en Kristof Van Rompaey Kopieer naar clipboard

Een deel van het domein in Blaasveld werd dit weekend afgesloten. Ⓒ JAN VAN DER PERRE

Een wandelaarster vond zaterdagnamiddag in een bos bij het Vlaamse Willebroek een babylichaampje, drijvend op het water. Hulpdiensten zochten eerder al vergeefs naar het lichaam van het meisje, nadat haar minderjarige moeder het drama had opgebiecht in een ziekenhuis. De Belgische jeugdrechter moet nu oordelen over het lot van de ouders.