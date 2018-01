De onzekerheid blijft

Met het doek Ketting van Verdraagzaamheid durfde de kunstenares ook zelf haar gezicht te laten zien.

Met een weids gebaar doet ze de deur voor ons open: „Kom binnen. Ik ben er al.” Er hangt nog een verlate krans kerstlichtjes aan de overkant. De lampjes flonkeren in het avondlicht. Op het pleintje waar museum Jan van der Togt is gevestigd, is Amstelveen op z’n mooist. We wisten meteen waar we moesten zijn. Dat kon niet missen. De foto van Ans Markus die op de gevel prijkt, is reusachtig. Nog een goede week en dan is haar overzichtstentoonstelling afgelopen. Op de valreep voor haar 71ste verjaardag.