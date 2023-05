FC Groningen dreigt met aangifte tegen youtuber om ontduiken stadionverbod: ’Ze maken het wel erg groot’

FC Groningen liet vrijdag via de eigen website weten dat ze aangifte overweegt en het plan ziet als ’uitlokking en een ongewenst signaal’. Met daarbij de oproep maar liever van het voornemen af te zien. De club kondigde prompt aan ’zich in te stellen op het ongewenste bezoek van de mediavertegenwoordiger’. Er werd al contact opgenomen met de politie. Rondom het stadion zegt de profclub juist ’alles in het werk te stellen om personen (met stadionverbod) buiten de deur te houden’. De club vraagt zich af of het plan het algemeen belang überhaupt wel dient.

’Een belediging’

Boerema op zijn beurt verbaast zich over ’dat forse statement’: „En de toon. Het lijkt me toch niet iets voor FC Groningen om te bepalen wat een journalist moet doen? Het is nogal een belediging. Ik wilde vastleggen hoe het werkt, dat lijkt me immers interessant voor een journalist. Aangifte tegen mij, dat mogen ze doen.” Boerema: „De club maakt het zo allemaal wel erg groot. Het was bedoeld als klein onderdeel van een grotere reportage. Daarmee ga ik ook door. Maar niet al komende zondag in Groningen.” Hij weet nog niet of hij contact opneemt met de club om te praten.

Eerder maakte Darshan Boerema items waarin hij zich voordeed als handhaver. Ⓒ YouTube / Darshan Boerema

Boerema maakte al talloze items, die online te zien zijn en vele duizenden kijkers trekken. Zo liep hij in de stad Groningen een tijdje rond in een boa-uniform en sprak daarbij mensen op straat aan. „Bizar makkelijk”, zei de jonge Fries toen over zijn wandelingen als zelfbenoemd ’handhaver’.

Geen sprake van intimidatie

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) ziet nog geen intimidatie door FC Groningen in de twist voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax. „Dat zou te zwaar aangezet zijn, om dat nu te stellen. Ik kan me voorstellen dat ze reageren als ze dit plan vernemen, dat is best logisch. Dit is een gevoelig punt voor de clubs.”

De NVJ stelt dat het werken met (online) video-verslaggeving ’een bepaald genre is waarbij gezorgd moet worden dat er geen gevaar ontstaat’, bijvoorbeeld in een stadion. Bruning: „De persoon die je meeneemt heeft niet voor niets een stadionverbod, mogen we aannemen. Die moet er achter de poort geen misbruik van maken. Blijf dus zorgvuldig, voorkom effectbejag. Het kan wél als het gaat om het aan de kaak stellen en concreet maken van een mogelijke misstand. Er is geen reden voor het Openbaar Ministerie (OM) om er op voorhand tegen in actie te komen.”