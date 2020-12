Britse tabloids: ’Night before Brexmas’

De Britse tabloids namen donderdagochtend op hun eigen wijze alvast een voorschot op een akkoord. ’The night before Brexmas’, kopte The Sun bijvoorbeeld, met daarbij een foto van een als kerstman uitgedoste premier Johnson die een Brexit-cadeautje door de schoorsteen schuift.

Vissers

Het nakende compromis zorgt voor een zucht van verlichting in beide kampen aangezien een chaotisch Brits afscheid op 1 januari is voorkomen. Maar het betekent ook dat Nederlandse vissers fors minder vis uit de Britse wateren zullen mogen halen, al hebben vooral de Britten de afgelopen twee dagen nog fors wat water bij de wijn gedaan.

Het doemscenario van een no deal Brexit, waarbij de Britten per 1 januari uit de Europese interne markt zouden vallen zonder enige vorm van regeling, is echter afgewend. Zou dat werkelijkheid zijn geworden dan zouden Nederlandse vissers überhaupt niet meer in Britse wateren mogen vissen.

Het VK voegt zich naar Europese regels en krijgt in ruil daarvoor vrije toegang tot de Europese interne markt. Dat betekent dat er over en weer gehandeld kan worden zoals nu nog het geval is: zonder quota en tarieven. Mocht het VK in de toekomst toch gaan afwijken van EU-standaarden, bijvoorbeeld op milieugebied, dan kan dat gevolgen hebben voor hun toegang tot de Europese markt.