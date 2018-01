Oud-profvoetballer beleeft gruwelnacht in cel VS

Tommie van der Leegte met zijn gehavende paspoort. Ⓒ JEAN PAUL KUIT

Amsterdam - Oud-voetballer Tommie van der Leegte wil mensen waarschuwen: zorg echt dat je al je papierwerk op orde hebt, als je naar de VS gaat. Want wat hem in Orlando overkwam, gunt hij zijn ergste vijanden niet.