Stoeptegel door voorruit huis van burgemeester Drimmelen

„We lagen net op bed toen het gebeurde”, zegt de VVD’er tegen het ANP. „Daar schrik je best van en het heeft best wel impact omdat het in je eigen huis gebeurt. Je verwacht het niet.” Scholtze zegt geen idee te hebben wie er achter kan zitten. „We zijn juist heel goed ontvangen hier en voelen ons erg welkom. Ik heb de afgelopen maanden heel veel mensen gesproken, ook met mensen die het niet met je eens zijn. Maar ik heb werkelijk geen idee wie dit kan hebben gedaan.”

Scholtze is homo, getrouwd met een man en maakt daar geen geheim van. Maar hij is ervan overtuigd dat zijn geaardheid geen rol heeft gespeeld bij het incident. „Dat is werkelijk geen seconde door mijn hoofd geschoten. Het is in alle gesprekken die ik heb gevoerd ook geen enkel issue geweest.”

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.