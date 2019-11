Automobilist (19) rijdt met illegale zwaailichten op A7

Volgens de politie Zaanstreek zijn er diverse meldingen binnengekomen over een weggebruiker die onterecht een blauw zwaailicht zou voeren: „Wij hebben in ieder geval vanaf de Stormhoek in Zaandam en de A7 meldingen gekregen.”

Een getuige heeft het kenteken van de automobilist opschreven en zo kwam de politie uit bij de 19-jarige man uit Oostzaan. De zwaailichten zijn in beslag genomen. De politie Oostzaan gaat samen met de afdeling Verkeershandhaving een eventueel proces-verbaal opmaken.