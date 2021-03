Journalisten opgepakt bij protesten Wit-Rusland

Binnenland

Verkeersongeluk blijkt opzettelijke aanrijding: vrouw ontvoerd

Een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Eesterweg in Doezum is vermoedelijk een opzettelijke aanrijding geweest. Een vrouw uit de aangereden auto blijkt vervolgens tegen haar wil in te zijn meegenomen door een man die ze kent. De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van een ontvoering.