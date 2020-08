Nederlander op Malta in cel na zware mishandeling

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding. ,,We kunnen inderdaad melden dat er een Nederlander is gearresteerd”, zegt een woordvoerster. Ze voegt eraan toe dat de man geen verzoek heeft gedaan om consulaire bijstand te krijgen.

De Nederlander – die woont in Luqa, een plaats in het zuidoosten van Malta waar veel landgenoten wonen die werkzaam zijn in de online gaming-industrie – kwam rond zes uur in de avond op een veerboot op het Gozo-kanaal in conflict met de 56-jarige man. De ruzie escaleerde op de boot, die de verschillende eilanden van Malta met elkaar verbindt, en bij de vechtpartij die ontstond raakte de vijftiger zwaargewond.

De inwoner van Mellieha kreeg in eerste instantie noodhulp in Mgarr, de belangrijkste havenplaats van het noordelijke eiland Gozo, en werd daarna overgebracht naar het Gozo General Hospital waar hij verder werd behandeld. De man heeft, zo verklaarde een woordvoerder van het ziekenhuis aan media op Malta, meerdere zware verwondingen.

Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn situatie is. Daardoor is ook nog niet duidelijk welke aanklacht de 33-jarige verdachte kan verwachten.