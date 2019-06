Uitleveringswet Hongkong voorlopig in ijskast

De uitleveringswet zou het onder meer mogelijk maken verdachten uit te leveren aan China. Tegenstanders zijn massaal de straat opgegaan om hun ongenoegen duidelijk te maken over dat plan. Zij wilden zondag weer demonstreren. Lam kwam door de aanhoudende onrust onder grote druk te staan om een uitweg te vinden.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China, maar heeft sindsdien en autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland. Ze vrezen dat de uitleveringswet het eigen rechtssysteem zal ondermijnen.