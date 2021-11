Europarlementariër Rob Roos vecht coronapas-plicht aan

Sinds deze week moeten bezoekers, medewerkers en politici de coronapas tonen als ze de vergaderpaleizen in Brussel en Straatsburg willen betreden. Volgens het Europees Parlement is de maatregel proportioneel nu de coronacijfers oplopen. Bovendien denkt het instituut dat de verplichting kan helpen om het werk binnen weer zo normaal mogelijk te doen.

Een kleine groep Europarlementariërs is fel tegen de verplichting. Ze zien de maatregel als een vorm van vaccinatiedwang. Iedere dag opnieuw een coronatest doen is volgens de politici onbegonnen werk.

JA21-politicus Roos kondigt vrijdag aan samen met vier collega’s naar het Europese Hof in Luxemburg te gaan om het besluit van de dagelijkse leiding van het Europarlement aan te vechten. Volgens de Nederlander is het besluit onder meer een schending van de immuniteit van Europarlementariërs.

Roos laat weten dat hij maatregelen steunt om de verspreiding van het virus in het parlement tegen te gaan, maar volgens hem kan dat ook door de strenge aanpak die al meer dan een jaar geleden is ingevoerd te verlengen.

Of de zaak in behandeling wordt genomen, is nog niet duidelijk. De politici worden bijgestaan door een club die in België een juridische kruistocht voert tegen coronamaatregelen. Het Europees Parlement stelt dat de maatregel juridisch door de beugel kan.