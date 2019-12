Tot 25 jaar cel voor mislukte liquidatiepogingen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

ALMELO - Twee broers uit Apeldoorn en Oldebroek zijn veroordeeld tot 25 en 10 jaar en 7 maanden celstraf wegens een serie liquidatiepogingen in 2017 in Enschede, Almelo en het Duitse Gronau. Dit maakte de rechtbank in Almelo vrijdag bekend.