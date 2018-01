Venezuela houdt verkiezingen eind april

Een verkiezingsdatum begin dit jaar was algemeen verwacht, omdat de heersende socialistische partij probeert te profiteren van Maduro’s recente machtsconsolidatie en wanorde bij de oppositie die hem als een dictator beschouwt.

Tijdens een toespraak dinsdag pleitte Diosdado Cabello van de Socialistische Partij voor een snelle verkiezing in het olierijke, maar door een recessie getroffen land van 30 miljoen mensen. „Het verkiezingsproces moet in de eerste vier maanden van het jaar 2018 worden gehouden”, zei hij. „We hebben maar één kandidaat!”, voegde hij eraan toe, in een duidelijke verwijzing naar Maduro (55).

Slecht moment

De verkiezing komt voor de oppositie op een slecht moment. De meest populaire leiders zijn bijna allemaal uit de politiek, gevangen gezet, in ballingschap of uitgesloten van hun ambt. Maanden van protesten vorig jaar konden Maduro niet verjagen, maar resulteerden in ten minste 125 doden.

Hoewel Maduro impopulair is vanwege de ongebreidelde voedseltekorten en ’s werelds hoogste inflatie, profiteert hij van een goed geoliede politieke machine en een meegaand wetgevend orgaan.

De zogenoemde Lima Groep, een vereniging van Latijns-Amerikaanse landen met onder andere Brazilië, Argentinië en Mexico, keurt het besluit van de Venezolaanse machthebbers af. Zij stelde tijdens een bijeenkomst in Santiago dat een presidentsverkiezing onder de huidige omstandigheden niet gewettigd is en eiste vrijlating van politieke gevangenen. Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten het een slecht idee te vinden dat Maduro opgaat voor een nieuwe termijn.