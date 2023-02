Verbijstering na ’haatreactie’ van Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland

Gert-Jan Mulder - lid van de Raad van Toezicht van omroep Ongehoord Nederland - haalt uit naar PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, nadat de parlementariër zich kritisch uit over de omroep, die door de NPO al meerdere malen op de vingers is getikt. „Theo van Gogh werd geslacht door de Marokkaan Mohammed Bouyeri”, begint Mulder zijn tirade. „Pim Fortuyn werd geslachtofferd door de Marokkan Ahmed Aboutaleb en Ongehoord Nederland wordt het zwijgen opgelegd door de Marokkaan Mohammed Mohandis”, meldt Mulder in een bericht op Twitter.

Inmiddels heeft Mulder de Tweet verwijderd. PvdA-Kamerlid Mohandis is verbijsterd over de reactie. „Ik heb veel meegemaakt, maar zoiets nog nooit”, zegt de PvdA’er. „Ik dacht: weer de zoveelste haatreactie. Blijkt deze man lid te zijn van de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland.”

PvdA-fractieleider Kuiken steunt Mohandis. „Als iemand denkt dat wij door dit soort ranzige taal stoppen of zwijgen dan heb je het mis. Alle steun voor Mohandis en anders collega’s!”

’Bizar’

Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg kraakt de reactie. „Met zijn zieke haatreactie bevestigt deze meneer exact waar jij en andere Kamerleden voor waarschuwen en waarvoor Ongehoord Nederland nu wederom wordt beboet.” De SP steunt het PvdA-Kamerlid ook. „Bizar”, reageert SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Ongehoord Nederland-baas Arnold Karskens was ondanks herhaaldelijke pogingen niet bereikbaar voor een reactie.