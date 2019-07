Zwemmers Wassenaar in de problemen: reanimatie verricht

Ten minste één van hen moest gereanimeerd worden, weet een woordvoerder van de brandweer te melden. Volgens een getuige ging het om vermoedelijk Oost-Europese mannen. De recreanten waren aan het zwemmen in de zee bij strandpaviljoen Sport aan De Wassenaarse Slag.

Wat er precies is gebeurd, om hoeveel mensen het precies ging, en waarom ze in de problemen zijn gekomen, is niet duidelijk.

Bij de reddingspoging is groot materieel ingezet. Diverse ambulances, een reddingsboot, drie helikopters, brandweer, politie en reddingsbrigades rukten uit.

