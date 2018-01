Chileense 'antipoëet' Parra (103) overleden

Nicanor Parra Ⓒ AFP

SANTIAGO - De Chileense dichter en wis- en natuurkundige Nicanor Parra is op 103-jarige leeftijd overleden. Dat heeft president Michelle Bachelet dinsdag via Twitter bekendgemaakt. „Chili heeft een van de grootste schrijvers in de geschiedenis van onze literatuur verloren en een unieke stem in de westerse cultuur”, schreef ze.