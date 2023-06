Studenten in hoger onderwijs kunnen weer een basisbeurs aanvragen

Voor het eerste collegejaar zijn de bedragen meteen extra hoog. Vanwege de sterk gestegen kosten voor energie en boodschappen, maakt de overheid maandelijks bijna 440 euro over aan uitwonende studenten. Het ’normale’ bedrag is 275 euro per maand voor studenten die op kamers wonen en 110 euro voor thuiswonende studenten.

Aanvullende beurs

Als ouders in totaal minder verdienen dan 70.000 euro, kan een student ook nog een aanvullende beurs krijgen. Bij het aanvragen van studiefinanciering staat die aanvraagoptie sinds begin dit jaar standaard aangevinkt bij DUO. Dat leidde al tot een flinke toename van het aantal aanvragen. Voordat dit werd aangepast op de site van de uitvoeringsdienst, lieten veel studenten geld waar ze wel recht op hadden liggen.

Volgens DUO hebben naar verwachting zo’n 435.00 studenten, onder wie zo’n 124.000 eerstejaars, recht op de nieuwe basisbeurs. Met de landelijke campagne ’Jouw basis, jouw beurs’ wil de dienst de studenten stimuleren om de basisbeurs op tijd aan te vragen. Studenten die vóór 1 september een aanvraag doen, krijgen hun eerste betaling al in september, aldus DUO.

Studentenorganisaties hebben jaren gestreden voor de herinvoering van de basisbeurs en het einde van het door hen verfoeide leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd. Op 6 juni stond vast dat de basisbeurs terugkwam: na de Tweede Kamer stemde toen ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarin de herinvoering is geregeld.