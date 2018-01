’Coalitie schakelt 150 IS-strijders uit’

Beeld ter illustratie Ⓒ AFP

WASHINGTON - De coalitie die in Syrië onder leiding van de VS vecht tegen Islamitische Staat heeft bijna 150 jihadisten uitgeschakeld in de vallei van de Eufraat. „De precisieaanvallen waren het hoogtepunt van uitgebreid inlichtingenwerk om vast te stellen dat het om een hoofdkwartier en commandocentrum van IS ging in nog bezet gebied”, was de verklaring die dinsdag werd uitgegeven.