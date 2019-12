Rijkswaterstaat oogst lof met Sintgedichten

„Een gestrande pakjesauto op de A10 richting Coenplein vanaf west. Dat is voor de Sint niet zo best. Er staat nu nog een kruis op de rechter strook. Gelukkig dat deze man te hulp dook”, valt te lezen in het gedicht op het Twitteraccount van de instantie. Ook de spits zorgt voor inspiratie en een unieke waarschuwing. „De spits was vrij druk, maar gelukkig niet heel zwaar. Hoe het met de drukte vanmiddag gaat? Afwachten maar. Op 5 december begint de drukte vroeg, dat is bekend. Vertrek dus ruim op tijd, zodat je niet te laat bent.’’

Avondspits 5 december

Of de lading uit het busje op tijd de eindbestemming zal bereiken, is niet bekend. ANWB waarschuwde woensdag al voor een vroege en drukke avondspits wegens pakjesavond. Daardoor begint de spits dan eerder dan gebruikelijk.