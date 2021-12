Rijkswaterstaat strooit wegen in bijna hele land preventief

Het wordt vannacht „echt wel koud, het asfalt is nul graden dus water bevriest meteen”, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. „Er is grote kans dat vocht uit de lucht door condensatie bevriest op de weg. Door te strooien krijgt het in de ochtend geen kans om aan te vriezen.” Vooral bruggen en viaducten worden voorzien van een zoutlaag. Die worden door het vele staal erin en door de wind nog kouder dan andere wegdelen.

Het KNMI voorspelt een heldere nacht met mist. Geleidelijk zullen er richting dinsdagnacht op veel plaatsen mistbanken ontstaan. De gemiddelde temperatuur ligt rond de -3 graden, op sommige plekken daalt het zelfs naar -5 of -6 graden.

Rijkswaterstaat sluit niet uit later ook nog in Zeeland te gaan strooien.