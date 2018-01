Dodental door autobommen in Benghazi stijgt

De auto’s met explosieven gingen de lucht in bij een moskee in de wijk al-Salmani, net toen gelovigen naar buiten kwamen na het avondgebed. De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist.

Benghazi was sinds 2014 drie jaar lang het toneel van gewelddadigheden. Troepen loyaal aan Khalifa Haftar, de commandant van het nationaal leger van Libië (LNA), herstelden de rust vorig jaar goeddeels door jihadisten en andere militanten te verdrijven. Er worden nog wel aanslagen gepleegd met moskeeën meestal als doelwit.