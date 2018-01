Integriteitsonderzoek naar inspectie zelf

Dat meldde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanavond in de Tweede Kamer. Het parlement debatteert over de onthulling van Nieuwsuur dat onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) werden gemanipuleerd door het ministerie van Justitie.

Die aantijging wordt nu onderzocht. De minister wilde weten of er nog meer aan de hand was bij het WODC en andere instellingen, liet hij eerder al weten. Daarna is er nog één klacht over het WODC binnengekomen en maar liefst twee over de Inspectie Justitie en Veiligheid die ook geacht wordt onafhankelijk te werken. Deze meldingen worden nu ook onderzocht. Bij de inspectie zou het gaan om een integriteitskwestie en eveneens over onderzoeksbeïnvloeding.

Kamerleden van de oppositie willen het WODC op meer afstand van het ministerie plaatsen zodat deze instelling makkelijker onafhankelijk kan werken. De coalitie en de minister willen de resultaten van de lopende onderzoeken afwachten voordat er maatregelen genomen worden.