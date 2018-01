’Temperatuur ging van -20 naar +7 graden binnen twee minuten’

De temperatuur ging even daarna zelfs nog hoger: naar 12 graden, om vervolgens de volgende ochtend weer te dalen tot min 20. Dit meldt de Rapid City Journal.

Het uitermate extreme weer zorgde ervoor dat glazen schuiframen uit het niets barstten en dat auto’s opeens bevroren, waardoor de bestuurders genoodzaakt werden om hun wagens te stoppen.

Ongewoons

Volgens metereologe Susan Sanders was de combinatie van zeer koude lucht uit het noorden en oosten en de uitermate warme lucht uit het westen de reden van de weersverandering. „De warme lucht kwam er ineens aan en verdrong de koude lucht. Toen vervolgens de wind om de hoek kwam kijken, moest de warme lucht weer een stap terugdoen, waardoor de koude lucht juist weer terugkeerde.”

En volgens Sanders gebeurde dit meerdere keren op die bewuste dag, 75 jaar geleden. „Er waren verhalen vanuit het hele land over die dag.” De metereologe meent dat er toen verder weinig plek was voor ’lichte’ verhalen, omdat de Tweede Wereldoorlog aan de gang was. „Het was iets ongewoons dat de aandacht trok.”