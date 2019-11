Rotterdamse kerstfamilie attractie van de buurt

Lydia (l.) en Monique Lok genieten weer van hun noeste arbeid. En de buurt ook. Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - De kerst is vroeg dit jaar in de Geullestraat in de Rotterdamse Beverwaard. De broers Jan (41) en Ben (44) en hun vrouwen Lydia (38) en Monique (38) Lok hebben de tuinen van hun naastgelegen woningen al helemaal in kerstsferen gebracht. En daarmee zijn ze een attractie in de buurt geworden.