RIVM: tweede coronageval Nederland

De vrouw is onlangs in Lombardije geweest. Ze heeft geen link met de eerste patiënt, een 56-jarige man uit Loon op Zand. De besmetting is afgelopen nacht vastgesteld. Na laboratoriumonderzoek in het AmsterdamUMC werd het resultaat in het laboratorium van het RIVM bevestigd. De GGD zoekt nu uit met wie deze patiënt contact heeft gehad, door middel van contactonderzoek dat volgens het protocol volgt op de vaststelling van een besmetting.

Deze personen ofwel ’contacten’ worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.

Een woordvoerder van burgemeester Erik Boog van Diemen doet vooralsnog geen mededelingen over het besmettingsgeval en de identiteit van de besmette vrouw. „De communicatie loopt via de GGD en het RIVM”, zegt hij.

