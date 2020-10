Fidan Ekiz raakt gevoelige snaar over NOS-boycot: ’Het is hier geen Noord-Korea’

Fidan Ekiz betwist de uitleg van NOS-directeur Marcel Gelauff. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Fidan Ekiz, presentatrice van de talkshow De Vooravond, liet donderdag haar ergernis de vrije loop over het feit dat NOS-directeur Marcel Gelauff zijn journalisten niet zou laten aanschuiven in haar programma. „Het is om bepaalde meningen te doen.”