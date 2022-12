Rechts-extremisten vallen feestende Marokkanen aan in Italië

Op videobeelden is te zien dat relschoppers met capuchons op de feestende mensen aflopen met kettingen en wapenstokken. Vier auto’s zijn ook beschadigd geraakt. Volgens lokale media raakte een vrouw lichtgewond. De politie kon de daders snel oppakken en onderzoekt wat er precies gebeurd is. Op sociale media worden de daders in verband gebracht met de plaatselijke voetbalclub.

In veel landen gingen Marokkanen dinsdag de straat op nadat hun voetbalelftal verrassend de kwartfinale had bereikt door Spanje na strafschoppen te verslaan. In Nederland, België en Frankrijk moest de politie ingrijpen omdat het onrustig werd op straat. Hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk.