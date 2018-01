’Weer kandidaat-raadslid PVV van lijst gehaald’

„Alle kandidaten zijn gegoogeld, maar helaas hebben we dit niet gezien”, zegt Patricia van der Kammen, Statenlid van de PVV, in een reactie tegen Omroep Brabant. De PVV zegt verder afstand te nemen van elke vorm van bedreiging of geweld.

Ad Vissenberg, lijsttrekker van de PVV in Rucphen, zegt dat het wegsturen het directe gevolg is van de uitlatingen van Kelderman. „Bij de screening is duidelijk gevraagd of mensen eerder zoiets hebben gedaan. Het mag duidelijk zijn dat we dit niet tolereren.”