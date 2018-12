Sisi schakelt zijn tegenstanders uit

Anan wordt er onder meer van beschuldigd de wet te hebben overtreden door zich kandidaat te stellen terwijl hij nog in het leger zit. Een kolonel die dat eerder deed, werd onlangs tot zes jaar cel veroordeeld. Er is nog een aantal mogelijke kandidaten, maar zelf als die aan alle strenge eisen voor de race voldoen, zullen zij eind maart nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan.

En dat is precies zoals de 63-jarige Abdel-Fatah al-Sisi het wil. De legerleider die via een coup aan de macht kwam en bij presidentsverkiezingen in 2014 liefst 97 procent van de stemmen haalde, duldt geen enkele oppositie. Zeker niet van iemand zoals Anan, die afkomstig is uit het instituut dat aan alle touwtjes trekt: het leger.

Eerder trok Ahmed Shafiq, voormalige baas van de luchtmacht, zich al terug onder zware druk van de autoriteiten. Anwar Sadat, neef van de voormalige president, blies zijn campagne af vanwege een ’klimaat van intimidatie’.

Er resteert momenteel nog een rechtse sportbobo en een linkse mensenrechtenadvocaat, bij wie de twijfels toenemen en die bovendien gediskwalificeerd dreigt te worden vanwege een lopende rechtszaak. Maar het is de vraag of zij aan de eisen kunnen voldoen: de steun van twintig parlementsleden of van 25.000 burgers uit vijftien verschillende provincies. Ter vergelijking: Al-Sisi zou zijn aanbevolen door tien miljoen burgers en 500 parlementsleden. Kandidaten hebben nog tot 29 januari de tijd om zich aan te melden.

Al-Sisi beloofde bij zijn eigen kandidaatstelling, afgelopen vrijdag, nog een transparant verkiezingsproces. Maar in het Egypte van nu is weinig transparant. De afgelopen jaren zijn tienduizenden tegenstanders van het regime, vaak na rammelende processen achter gesloten deuren, in de gevangenis beland. Human Rights Watch publiceerde vorige week een uiterst kritisch rapport over het land, dat ’weinig grenzen kent in het roekeloos neerslaan van elk dissident geluid’.

Al-Sisi, die op weinig kritiek van het Westen hoeft te rekenen vanwege zijn steun in de strijd tegen terreur, regeert met harde hand over een land waar de armoede groot en het water schaars is. Al is de economie recentelijk wel licht verbeterd dankzij een miljardeninjectie uit het buitenland. Maar het is niet genoeg om de bevolking, die explosief groeit, zicht op een betere toekomst te bieden.