Piloot reageert voor het eerst op spectaculaire noodlanding in Brugge: ’Ik was niet bang’

Door Marc Klifman Kopieer naar clipboard

Brugge - „Het gaat goed met mij. Héél goed. Ik heb geen enkele verwonding, buiten een paar blauwe plekken.” Rik Moons, de piloot die vrijdag in het Brugse Sint-Andries crashte met zijn sportvliegtuigje, zegt dat zijn mirakelredding vooral het uitvoeren van een ingestudeerde procedure was. „Ik was de rust zelve. Ik geef hier zelf training in. Op zo’n moment voer je gewoon de procedures uit.”