Zelfde daders slaan toe bij In the City en Club Abe

In the City en Club Abe hebben beide een sluiting van drie maanden moeten doorstaan, nadat beide werden opgeschrikt door een projectiel, dat nog kon afgaan. Een politiewoordvoerder bij Opsporing Verzocht: ,,In the City en Club Abe hebben verschillende uitbaters en wij vermoeden dat dit gerichte acties zijn geweest om de uitbaters te intimideren.”

Clubs worden gesloten na een dergelijk incident. Koninklijke Horeca Nederland stuurt deze week een brandbrief naar de burgemeester om na te denken over het beleid om een etablissement standaard drie maanden te sluiten. Suzy Wong is vrijdag ook gelijk dichtgetimmerd.