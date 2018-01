Nog meer blunders raketalarm Hawaii: gouverneur vergat wachtwoord Twitter

„Ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn inlogggevens van Twitter niet meer wist. Ik zal ze in mijn telefoon zetten”, zei hij tegen CNN.

De Hawaii Emergency Management Agency verzond het raketalarm en een official vertelde Ige na twee minuten dat het vals alarm was. In de Amerikaanse staat brak paniek uit door de fout. Inwoners kregen bericht over de naderende raket. Het duurde ongeveer 38 minuten voordat de lokale autoriteiten de waarschuwing introkken. Ze zouden ten onrechte hebben gemeend dat ze daar toestemming voor moesten vragen aan de federale overheid.

Verkeerde knop

Ondanks dat hij zijn Twitter niet aan de praat kreeg, waarschuwde hij wel alle alarmdiensten zo snel mogelijk, zodat de info van het vals alarm met enige snelheid bij de mensen terecht zou komen.

Eén werknemer had de kolossale fout op zijn geweten. Hij koos de verkeerde optie uit een dropdown-menu. De man drukte op de verkeerde knop mede door een slecht ontworpen computerprogramma. Hij had de keuze tussen ’test missile alert’ en ’missile alert’, twee opties die erg op elkaar lijken en pal onder elkaar stonden. Hij koos per ongeluk voor de tweede optie.

Noord-Korea

Het Federaal bureau voor rampenbestrijding (FEMA) zei dat pas 23 minuten na het valse alarm overleg plaatsvond met de Hawaiiaanse functionarissen. Een woordvoerder benadrukte dat zij helemaal geen permissie nodig hadden om een intrekkingsbericht te versturen.

De Hawaiiaanse senator Brian Schatz reageerde gefrustreerd op de onthulling. „Ik word boos als ik die twintig minuten nog eens doorloop”, zei de politicus, die erop wees erop dat mensen in die periode hebben gedacht dat hun laatste uur had geslagen.

De melding kwam te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. Hawaï is de dichtstbijzijnde staat bij Noord-Korea. In september voerde Pyongyang zijn zesde kernproef uit.