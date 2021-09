’Gouverneur Californië overleeft ’recall election’ en mag blijven’

Californië staat kiezers toe een referendum te houden over de vervanging van de gouverneur als ze de handtekeningen van 12 procent van de eerdere kiezers kunnen verzamelen. Een door de Republikeinen gesteunde petitie leverde in april meer dan 1,6 miljoen handtekeningen op, voldoende om het referendum af te dwingen.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat Newsom met een ruime meerderheid de steun heeft gewonnen van kiezers die vinden dat hij in zijn functie moet blijven. Ook werd de kiezers gevraagd wie gouverneur zou moeten worden mocht een meerderheid zich tegen het aanblijven van Newsom uitspreken. Die stemming werd volgens The New York Times met ongeveer 43 procent gewonnen door de Republikein Larry Elder, een presentator van een zwarte radiotalkshow en aanhanger van voormalig president Donald Trump.

De ’recall’ van Newsom is de tweede ooit in Californië. Na de eerste, in 2003, kwam Republikein Arnold Schwarzenegger aan de macht. Hij nam toen het stokje over van de Democratische senator Gray Davis die een jaar daarvoor net voor een tweede termijn was gekozen.

Newsom werd in 2018 gouverneur van Californië en kreeg destijds ruim 62 procent van de stemmen. In 2022 gaat hij op voor een tweede ambtsperiode als gouverneur.