Kleinzoon (32) slaat eigen oma (71) met brandblusser dood

De politie van Dallas werd zaterdag opgeroepen voor een schokkend tafereel in een woning. De 71-jarige Irish Harrison lag dood in haar slaapkamer en haar kleinzoon Michael Robinson (32) zat in de woonkamer. De dertiger ging tijdens een bezoek aan zijn oma volledig door het lint. Eerst randde hij haar aan, waarna hij haar sloeg en stampte op haar hoofd en lichaam, schrijft Nieuwsblad. Vervolgens nam hij een brandblusapparaat en sloeg haar daar nog enkele keren mee tot ze dood was.

Wat de aanleiding voor de gruwelijke moord is, is nog niet duidelijk. Robinson maakte er geen geheim van dat hij haar aangerand en vermoord had en bekende de feiten meteen tijdens zijn verhoor. Hij wordt beschuldigd van moord en riskeert een zeer zware straf. Zijn borgtocht is op een miljoen dollar gesteld.