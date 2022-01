Noord-Holland wil omstreden datacenters niet weigeren, maar partijen vrezen veel stroomverbruik

Zo reageerde de D66-politica maandag op de kritiek van insprekers en oppositiepartijen op de nieuwe provinciale datacenterstrategie voor 2022-2024. De provincie beschrijft daarin dat ze datacenters wil toestaan in Hollands Kroon, de Haarlemmermeer en in Amsterdam. Volgens het plan moet Noord-Holland ‘de meest duurzame en innovatieve datacenterhub van Europa’ worden.

Supermarkten

Veel partijen uiten echter grote bedenkingen of het wel mogelijk is om datacenters op duurzame wijze te plaatsen. ,,Er staat geen plafond voor energieverbruik in de strategie”, stelt PvdD-statenlid Fabian Zoon. ,,Datacenters kunnen dus in het oneindige groeien. En we hebben nogal wat energie nodig in deze provincie. Woningen moeten van het gas en Tata Steel zal verduurzamen.” Volgens Zoon is er daarom geen ruimte voor een grote extra stroomvraag door datacenters.

Ook andere statenleden vrezen het grote stroomverbruik. ,,Waarom kan er geen supermarkt worden bijgebouwd, omdat er geen capaciteit is op het stroomnetwerk, maar wel een datacenter?”, vraagt Joyce Vastenhouw namens Forum. En SP-statenlid Remine Alberts: ,,Ik zie niet hoe datacenters aan duurzaamheid kunnen voldoen als je energiebehoefte hetzelfde is als de hele stad Amsterdam.” JA21-statenlid Ivo Mantel vindt het niet uit te leggen dat woningbouwlocaties op obstakels stuiten maar datacenters ruim baan krijgen.

Rode loper

Gedeputeerde Zaal ontkent echter dat haar strategie een ‘rode loper’ betekent voor nieuwe investeerders in datahubs. ,,Wij zijn voor beperkte groei, onder voorwaarden”, zegt ze. Waarbij de landschappelijke inpassing en het water- en energieverbruik in orde moeten zijn. Hoeveel datacenters uiteindelijk zullen neerstrijken, wil de provincie echter niet bepalen. ,,Dat is niet aan ons.”

Noord-Holland is de eerste provincie die met een eigen strategie komt voor de plaatsing van datacenters. Na ophef rond Zeewolde over de komst van het grootste datacenter in Nederland tot nu toe, klonk eind vorig jaar op het Binnenhof dat de landelijke overheid meer de regie moet nemen in het vestigingsbeleid. Daar wil de D66-gedeputeerde echter niet op wachten.