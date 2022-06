Dag 125 van de invasie LIVE | 'Aanval op winkelcentrum midden-Oekraïne is oorlogsmisdaad'

Kopieer naar clipboard

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu vier maanden, maar de hevige gevechten in het oosten van het land zetten zich voort. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.