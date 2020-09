Korpschef: aangifte fietsendiefstal zinloos zonder verdachte

„We willen geen politie zijn die zich terugtrekt uit de samenleving. Maar als het gaat om aangiftes die puur voor de verzekering worden gedaan, waar geen extra onderzoek plaatsvindt omdat een daderindicatie ontbreekt… Als het gaat om een fietsendiefstal is daar een terechte vraag bij te stellen”, zegt Van Essen in een interview met het AD.

„Bij aangiftes die puur worden gedaan voor de verzekering verrichten we nu nog altijd handelingen. We zouden moeten willen onderzoeken of een volledig geautomatiseerd systeem daarvoor niet mogelijk is, alleen als er geen daderindicatie is. Zo zijn er misschien meer voorbeelden te noemen”, aldus de korpschef.

Handen vol

Zo pleit de politiebaas er ook voor om agenten zo veel mogelijk terug te trekken uit het veilig laten verlopen van evenementen. Verder is er volgens hem sinds corona een forse toename in het aantal meldingen over overlastgevende jeugd en verwarde mensen. „Ik werk sinds 1983 bij de politie, maar ik heb nooit eerder gezien dat we zo vaak moesten opschalen. Ik vind het ongekend.”

