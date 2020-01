Gat in beveiliging TikTok ontdekt en gedicht

De app van het socialmedia platform TikTok. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

DEN HAAG - In de veelgebruikte video-app TikTok heeft een groot veiligheidslek gezeten. Kwaadwillenden konden accounts van gebruikers overnemen. Ze konden geplaatste video’s verwijderen of juist video’s publiceren die de gebruiker niet openbaar had willen hebben. Verder konden ze persoonlijke informatie van gebruikers achterhalen.