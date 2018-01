Evacuatie in Hoorn na gaslucht

Mensen worden geadviseerd uit de buurt te blijven, meldt NH Nieuws. De brandweer had de vlammen die uit de bestelbus kwamen snel onder controle. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hielden de brandweerlieden gepaste afstand van het voertuig, vanwege de gasflessen.

De melding van de brand werd al snel opgeschaald, omdat er vermoedelijk diesel in het riool is gelekt. Een ooggetuige meldde dat er mensen uit hun huis werden gehaald en op straat stonden te wachten in badjassen. Zij werden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio opgevangen in een buurthuis.