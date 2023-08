Rijden in een grote patserbak? Dan riskeer je een boete van 280 euro

De twee grote steden hebben met de vinding de primeur van Nederland, en Maasstedelijk verkeerswethouder Vincent Karremans is ervan overtuigd dat de innovatie een verschil kan gaan maken. „Voor mij is verkeersasociaal gedrag extreem irritant gedrag”, zegt hij. „En voor vele andere Rotterdammers geldt dat ook. De overlast wil ik indammen.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: Telegraafverslaggever Jeroen Holtrop ging onlangs naar Rotterdam om polshoogte te nemen.

Mensen balen en het beperkt hun woongenot: te veel zijn er in Rotterdam hard ronkende motoren, maar het gaat ook om luid showrondjes rijden met knallende uitlaatpijpen en knetterharde muziek die uit patserbakken knalt. Het verkeerslawaai dat extreem en onnodig is, stoort gigantisch en de overlast kan zelfs gezondheidsklachten geven, is uit onderzoek gebleken. De vier beschikbare GID’s in Rotterdam die er deze zomer aan komen, zijn gekoppeld aan geluid-meetapparatuur. Daarnaast worden er ook twee microfoons ingezet. Bij extreme geluidspieken krijgt de bestuurder de waarschuwing te zien. „Bestuurders moeten bewust worden”, zegt Karremans, die met de harde aanpak wil toewerken naar gedragsverandering. „Veel Rotterdammers hebben het nare gevoel dat ze op een straatcircuit wonen. Voor die mensen doe ik dit.”

"Overtreding komt op een display"

De plekken waar de displays hangen zijn gekozen naar aanleiding van meldingen over overlast, door Rotterdammers. Ook moest de bewuste straat breed genoeg zijn, zodat helder is bij welke patserbak óf luide motor het lawaai vandaan komt. „Op die manier weten we zeker dat de bestuurder die de overlast veroorzaakt de waarschuwing krijgt. Het is de eerste keer dat we met deze displays werken. Dit jaar wordt er dus getest of deze Geluid Informatie Displays de gewenste effecten hebben”, stelt de gemeente.

Halverwege augustus worden de lawaaipalen in werking gesteld aan de Rotterdamse Strevelsweg richting De Kuip, Slinge richting de Vaanweg, de Laan van Magisch Realisme richting de Zevenkampsering en de Bergselaan richting de Schiede.

Microfoons

Op twee andere plekken worden microfoons opgehangen om verkeersgeluiden op te vangen en data te verzamelen. De GID’s zijn onderdeel van de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak. De stad heeft daartoe al haar verkeersboetes verhoogd.

Wethouder Karremans zegt dat hij gebrand is een oplossing te vinden voor alle overlast door verkeerskabaal. Daartoe voert hij een lobby richting Den Haag om in de toekomst eerder geluidsboetes te kunnen uitdelen: Op dit moment kan een luidruchtige verkeershufter alleen nog worden aangepakt als hij écht op heterdaad wordt betrapt .

Dat kan bijvoorbeeld in Rotterdam tijdens de proef door een actie, waarbij handhavers posten náast de nieuwe display’s.

Lobby

In de toekomst zou er volgens een woordvoerder van de gemeente een flitspaal bij de nieuwe displays moeten komen, die direct het kenteken fotografeert en registreert van de verkeershufter die over de streep gaat met herrie: 83 dB is daarbij volgens de gemeente de lat wat maximaal mag aan geluid. „We hebben een lobby lopen richting Den Haag om dat voor elkaar te krijgen. Als dat lukt dan krijg je hetzelfde als met flitspalen die snelheid meten: overtredingen worden geregistreerd en automatisch omgezet naar een boete.”

Ook in Utrecht is geëxperimenteerd met geluidspalen. Bestuurders die er over de streep gingen met kabaal, kregen daar nog niet visueel op een display te zien dat ze in overtreding zijn met herrie. Wel is via microfoons op straat geluid van verkeersaso’s geregistreerd. Die data zijn doorgespeeld naar TNO voor onderzoek.

Rotterdam stelt dat de gloednieuwe displays vooralsnog primair als doel hebben mensen te waarschuwen voor het risico op een boete. „En hen daarmee te ontmoedigen.” De wethouder kwalificeert het als een belangrijke eerste stap. „We laten zien dat we het heel serieus nemen met de aanpak van verkeeraso’s.”