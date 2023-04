Parlementaire delegatie VS geland in Taiwan

De delegatie zal er kopstukken uit het bedrijfsleven en „hoge functionarissen van de uitvoerende en wetgevende macht” ontmoeten, aldus een verklaring van de commissie. De delegatie heeft als doel „te bespreken hoe de VS de economische- en defensierelatie met Taiwan kunnen versterken in het licht van de groeiende bedreigingen in de regio.”

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, ontmoette woensdag ondanks Chinese verontwaardiging nog de Taiwanese leider Tsai Ing-wen in Californië. China had voor die ontmoeting al aangegeven dat het „stevig” zou reageren op de bijeenkomst. Donderdag maakte Taiwan melding van drie Chinese oorlogsschepen op slechts 370 kilometer van de Taiwanese kust. De schepen zouden begeleid zijn door een helikopter die onderzeeboten kan uitschakelen.

Kevin McCarthy en de Taiwanese president Tsai Ing-wen woensdag in de VS. Ⓒ ANP / AFP

China liet woensdag weten dat zijn maritieme veiligheidsadministratie schepen gaat inspecteren in de Straat van Taiwan en mogelijk ook aan boord van die schepen gaat. De Taiwanese minister van Defensie Chiu zei dat Taiwan „zal reageren” als Chinese patrouilleschepen de middenlijn van de Straat van Taiwan overschrijden, die normaal gesproken dient als een onofficiële barrière tussen de twee partijen. China zegt dat de Straat van Taiwan zijn soevereine grondgebied is.

Vrijdag keert president Tsai weer terug in Taiwan.