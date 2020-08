Irakees die zijn Friese vrouw voor ogen van hun kinderen doodde alweer vrij

De man, Raffi A., werd in Irak tot tien jaar cel veroordeeld omdat hij zijn uit Drachten afkomstige vrouw voor de ogen van zijn drie jonge kinderen doodschoot. Dinsdag kreeg de moeder van het slachtoffer, Dina Meijer, via foto’s op Facebook te zien dat de moordenaar alweer is herenigd met zijn familie. Hij kreeg gratie van de Iraakse autoriteiten.

„Onvoorstelbaar”, stamelt Dina Meijer aan de telefoon. „Ik ben er helemaal kapot van. Dat de moordenaar van mijn dochter Safhinaz was gepakt en tien jaar cel kreeg gaf nog een heel klein beetje genoegdoening. Nu blijkt dus dat hij na vier jaar weer in het huis woont, waar hij mijn dochter vermoordde. Wat een nachtmerrie ook voor mijn drie kleinkinderen, die volledig meekregen hoe hun vader hun moeder doodschoot.”

Raffi A. kreeg, toen hij in een Fries asielzoekerscentrum verbleef, een relatie met Safhinaz. Het stel vertrok naar Irak omdat A. geestelijk niet in orde was en dacht in Irak beter af te zijn. Daar draaide hij door en schoot Safhinaz door het hoofd. Waarom Raffi A. alweer op vrije voeten is, is onduidelijk. Wel is bekend dat Irak kampt met een enorm cellentekort vanwege het massaal opsluiten van IS-strijders.