Geheimzinnige drones boven Zweedse kerncentrales

Drie kernenergiecentrales zijn het doelwit geweest van de drones en ook verschillende vliegvelden en zelfs het koninklijk paleis en het parlement. Politie en de kustwacht onderzoeken inmiddels de zee en de eilanden rondom Stockholm op zoek naar de drones, die volgens de meldingen zo groot zijn dat ze haast wel door een militair apparaat gebruikt moeten worden.

De Zweedse veiligheidsdienst, de SAPO, heeft het publiek opgeroepen meldingen van de drones onmiddellijk door te geven. Dat was nadat drones gezien waren boven de kerncentrales van Forsmark, Ringhals en Oskarhamm. De SAPO weigerde verder commentaar te geven wie achter de drones zit, maar volgens alle beschrijvingen zijn ze uitgerust met grote vleugels en hoogstwaarschijnlijk militair. Een ingezette politiehelikopter achtervolgde er een die vloog op een hoogte van 1000 meter.

In het verleden zijn er regelmatig Russische onderzeeërs opgedoken in Zweedse wateren. Mogelijk zijn deze nu uitgerust met drones. De spanning in Zweden loopt op als gevolg van de crisis tussen Oekraïne en Rusland. Zweden heeft extra troepen gestuurd naar het eiland Gotland wat zeer strategisch midden in de Baltische Zee ligt en vanwaaruit elke beweging van de Russische marine gecontroleerd kan worden.

Een spiksplinternieuwe Russische onderzeeër vaart door de Bosporus op weg naar de Middellandse Zee en verder. Ⓒ ANP / TASS

De Russen hebben onlangs drie amfibische schepen via de Sont de Baltische Zee ingevaren. Ook heeft Moskou de Zweden gewaarschuwd geen lid te worden van de NAVO, iets waar Stockholm gezien de oplopende spanningen steeds meer toe neigt.